Marilyn Patiño se someterá a cirugía de reconstrucción de senos tras un mal procedimiento

Muchas famosas de la televisión colombiana han tenido que someterse a cirugías de emergencia tras ser víctimas de malas prácticas a la hora de operarse los senos.

Esta vez, la actriz Marilyn Patiño está viviendo una pesadilla tras realizarse un mal procedimiento estético y ahora tiene que someterse a una reconstrucción de senos.

En medio de una entrevista para el programa 'Lo sé todo', la actriz reveló que ha tenido cirugías reconstructivas a raíz de una mala práctica en sus senos, pero ahora que es madre teme por su salud.

Estas cirugías se deben hacer paulatinamente y, a principios del próximo año, me voy a hacer la última Dijo Patiño

Aseguró que espera tener sus senos del mismo tamaño, pero sobre todo, estar saludable. “Solo quiero quedar normal”, dijo.

También confesó que por los problemas que tuvo en los senos no pudo amamantar a sus hijos normalmente. Además, agregó que le teme a las cirugías porque le da miedo morir y dejar a sus hijos solos.

“Esta cirugía la voy a hacer porque es algo absolutamente necesario. Tengo encapsulada una prótesis. Si no, realmente yo no me haría la operación”, manifestó.

A continuación conozca el testimonio de Marilyn Patiño: