"Me dieron más cárcel que alguien que viola y mata": Epa Colombia

Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, habló sobre su proceso judicial y los cargos que le imputaron luego de que destruyera con un martillo una estación de TrasnMilenio.

“Cuando me imputaron cargos en la Fiscalía me pusieron tres delitos: daño en bien ajeno, daño al transporte público y terrorismo, lo cual sumó veintitrés años de cárcel”, explicó Barrera.

Sobre dichos cargos, la empresaria comentó que la juzgaron con más severidad que a una persona que viola o mata.

“Me dieron más cárcel que a una persona que viola y mata aquí en Colombia”, dijo.

Asimismo, contó que contrató a tres abogados diferentes para que la ayudaran con su proceso, pero ninguno logró evitar que le quitaran sus redes sociales.

“Yo conseguí una abogada y le pagué por sus servicios, ella fue la que entregó mis redes sociales, la Fiscalía nunca me hubiera quitado mi trabajo. Conseguí un segundo abogado y me dijo que aceptara cargos, que así me rebajarían la pena y me devolverían mis redes , lo cual no pasó. El último aseguró que me quitaba todo, incluida la pena, pero cuando alguien acepta cargos eso no se puede hacer”, relató.

Barrera también confesó que tuvo que devolver el dinero que algunas personas le habían pagado por publicidad y que su caso sigue abierto en la Corte Suprema.

