Me han humillado por ser mesera: la dura respuesta de candidata a Miss México 2018

En una preliminar del certamen de belleza Miss México Universal 2018, Lupita Valero, candidata por el Estado de Guerrero, dejó boquiabiertos a todos con una dura respuesta contra la discriminación que ha sufrido.

Uno de los jurados la cuestionó por su trabajo como mesera, que ha desempeñado para pagar sus estudios, y le preguntó si se ha sentido discriminada.

La bella joven respondió, casi entre lágrimas, que muchas personas la han despreciado por su oficio, pero que cualquier trabajo es digno.

“Sí, he sufrido discriminación por ser mesera, por dedicarme a un oficio que me ha enseñado a ser respetuosa, a ser tolerante y que ha sacado en mí ese lado servicial que todos los seres humanos debemos de tener. Me han humillado, me han dicho malas palabras, me han mirado y se han creído superior a mí por ofrecerles un servicio. Vengo de una madre comerciante y de un padre cocinero donde siempre se me inculcó que cualquier trabajo, mientras sea digno, es honrado y respetable. Por este oficio pude pagar mi carrera universitaria porque tuve que salir muy joven de casa para poder lograrlo y hoy les puedo compartir que estoy a punto de titularme como ingeniera textil y diseño de modas”, señaló la aspirante.

Asimismo, dijo que este no es el único tipo de discriminación que ha padecido, sino que ha sido rechazada por su nivel socioeconómico.

“…la gente piensa que las personas que venimos de abajo no tenemos derecho a soñar. Leí un comentario donde me decían: “todas se ven muy guapas, pero a la de Guerrero se le notan los guaraches desde lejos”…yo quiero decirle a esa persona que sí, traigo los guaraches y me los amarré bien antes de llegar a este concurso porque estoy orgullosa de lo que soy y de donde vengo. Lo más padre que siento en mi corazón siempre es que estoy feliz y enormemente agradecida con Dios por hasta donde he llegado…gracias”, añadió la candidata.

Lupita Valero recibió ovaciones del público y de todos los internautas pues su respuesta le dio la vuelta al mundo y hoy es una de las favoritas a llevarse la corona.