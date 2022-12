Me mira con los mismos ojos: Daniella Álvarez relató su reconciliación amorosa

La historia de amor entre Daniella Álvarez y el actor español Lenard Vanderaa se ha convertido en un ejemplo de lo que es un amor verdadero. La pareja se conoció hace tres años y, por proyectos personales, habían decidido terminar su relación en 2019.

Publicidad

Pese a esto, Lenard no perdió contacto con Daniella y no la dejó iniciar una relación con otra persona. Así pasó todo un año cuando, por cosas de Dios o del destino, el actor tuvo que viajar a Colombia en marzo de este año y no pudo regresarse a su país por cuenta de la pandemia.

Precisamente en ese tiempo y sin saberlo, Daniella necesitaría de toda su ayuda ya que tuvo que ser sometida a una operación.

A raíz de ello, la exreina y presentadora tuvo complicaciones, por lo que se le tuvo que amputar su pierna izquierda.

Lea también: Conmovedor encuentro radial entre Daniella Álvarez y Johanis Menco

Durante ese proceso, Lenard Vanderaa le ofreció apoyo a su familia y a ella y desde entonces no se han separado, dandose así la reconciliación.

"Estamos super bien, juntos, en casa por fin, mejor que nunca. Es un momento nuevo para los dos, pero estamos en casa y Dani está a salvo", dijo Lenard en entrevista con La Red Caracol.

Publicidad

"Este hombre salió corriendo a estar con mi familia a expresarles que estaba para estar para mi en estos momento. Él siempre está a mi lado mirándome con los mismos ojos. El amor es tan grande y se comprueba ahora mismo con todas las situaciones. Yo no me puedo mover, él es el que me ayuda a pararme, a sentarme, y todo lo hace con un amor impresionante y eso se siente. Le doy muchas gracias", contó Daniella.

La pareja tiene planes de vivir en Mallorca, España, y formar una familia.

Publicidad

Vea aquí el video: