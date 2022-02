“Me tienen mamada”: esposa de Matheus Uribe estalló por críticas tras fracaso en Eliminatorias

Estaba entre los pronósticos, una caída de la Selección Colombia frente a su similar de Argentina era una idea con la que comulgaban todos los colombianos y de eso son testigo las redes sociales, que son el medio de desahogo de los hinchas que no fueron ajenos a este resultado.

Tras la derrota, por la mínima diferencia en territorio gaucho, resultado que nos dejó prácticamente a la Selección Colombia sin posibilidades de clasificar al Mundial Catar 2022 , los jugadores y sus familias fueron blanco de fuertes críticas

Los seguidores no se midieron y en las diferentes plataformas pidieron la renuncia inmediata del técnico vallecaucano Reinaldo Rueda y más ‘sacrificio’ de sus jugadores, con ataques e insultos llenaron las redes sociales de los jugadores y sus esposas.

Cindy Álvarez , pareja del volante Matheus Uribe, fue una de las afectadas y estalló, a través de su cuenta de Instagram se despachó y de frente ‘paró en seco’ a todos los que la insultaron que con todo tipo de groserías le mostraron su rabia por lo que se considera, desde ya, un fracaso en las Eliminatorias.

La esposa del mediocampista pidió respeto para los familiares de los integrantes del equipo dirigido por Reinaldo Rueda. Así mismo, la modelo paisa defendió a los jugadores y señaló que jamás está en duda su compromiso en cada partido.

“Mi Instagram se llena de mensajes súper pesados, me insultan, me tratan mal a mí, a mi esposo. Hoy me tienen el Instagram estallado. Miren, nadie juega para perder. ¿Quién no quiere ir al Mundial? Maduren...me tienen mamada. La gente como ustedes cree que tienen la potestad de tratarnos mal...Dejen de hablar ridiculeces, dejen de tratar mal a la gente, de pensar que pueden destruir a los seres humanos. No escriban maric…, no escriban bobadas que no tienen sentido”, sentenció la también empresaria.

