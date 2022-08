¿Melissa Martínez y Matías Mier se separaron? Aumentan los rumores por estas razones

La pareja conformada por la presentadora de deportes Melissa Martínez y el futbolista uruguayo al servicio de Independiente Santa Fe, Matías Mier, parece estar en crisis. Y todo por la ausencia de imágenes públicas que los relacionen en redes sociales, cuando antes eran bastante efusivos en sus perfiles.

En las últimas semanas, el rumor acerca de que terminaron su relación después de cinco años se ha hecho cada día más fuerte. La pareja, que se casó hace tres años, estaría atravesando una profunda crisis matrimonial .

Al parecer, los esposos tomaron caminos diferentes, pues en el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ se reveló que el deportista y la comunicadora estarían atravesando por el momento más complejo de la relación: que inició cuando Mier defendía los colores del Junior de Barranquilla.

Los rumores no han parado de sonar, pues tanto en sus redes personales como en sus proyectos profesionales se les veía inseparables y publicaban fotos derrochando amor. No obstante, eso no pasa desde hace casi cuatro meses.

Ya ni se nombran en sus plataformas. Incluso, una de las pruebas más fuertes es que Martínez no le celebró el cumpleaños al mediocampista del 'León' capitalino, cosa que jamás había ocurrido desde que se conocieron.

