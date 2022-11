¿Mensaje a las hermanas de Legarda? Luisa Fernanda W respondió a sus críticos

La influencer y youtuber Luisa Fernanda W respondió a quienes critican la manera en que vive su vida por medio de un video en sus redes sociales, imágenes que se hicieron virales, y, según los usuarios de internet, es una clara respuesta a las hermanas de Legarda, su expareja.

“No sé en qué momento se me volvió a mí la vida como quizás ustedes la viven. Es decir, salir con amigos, distraer tu mente, ir a una discoteca y estar con tu familia; como cuando uno tiene una tristeza en la vida, pero luego sales y renaces como el ave fénix”, dijo.

“Creo que la gente juzga sin tener argumentos válidos”, añadió.

El mensaje sale luego de que las hermanas de Legarda aseguraran que Luisa está saliendo con ‘Pipe Bueno’



“No me esperaba otra cosa de ella (…). Cuando el ser que uno ama muere uno no se comporta de esa manera”, son algunos de los comentarios negativos que recibe W.

Sin embargo, otros muchos usuarios también defienden a la influencer.

“Vive la vida sé feliz y así la gente envidiosa se revuelque en su amargura (…). Cada quien expresa los sentimientos a su manera y nadie tiene la suficiente autoridad para criticar”, señalan.

