Mi batería dura más que sus relaciones: Luisa Fernanda W para las novias de sus ex

La paisa Luisa Fernanda W, a parte de su talento como Youtuber, ha venido mostrando los dotes que tiene como cantante. Recientemente en su cuenta oficial de Instagram publicó un video en el que da muestra de ello lanzando algunos mensajes “para las novias de sus ex”.

En el video, la bella influenciadora interpreta una canción de su autoría, dedicada a las nuevas parejas de sus exnovios, en la que habla de cómo sus antiguas relaciones retornan la búsqueda de ella, a pesar de ser hombres comprometidos.



“Querida ahora eres la novia de mi exnovio, le dijiste bloquéala y ya me está buscando de un perfil falso. Chiquita no te emociones, mi batería dura más que sus relaciones. Por ley nunca he tenido un ex que no se arrepienta y me vuelva a buscar”, es el mensaje del viral video.



El video ya cuenta con más de 300 mil me gusta en menos de 10 horas de haber sido publicado.