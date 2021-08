Mi meta es llevar a los creadores de contenidos a un punto en que nos respeten: 'La Liendra'

El creador de contenido Óscar Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, habló en BLU 4.0 sobre su trabajo con las redes sociales y cómo espera lograr que la gente aprenda y entienda sobre esta actividad y no solo la juzguen.

“Es una frustración la que siento y una meta interna de llevar este empleo o esta actividad de ser creador de contenido a un punto en el que nos respeten”, enfatizó.

“La gente como habla, como critica, como ofende al no entender esto y al no ver la parte gris, porque no solo se comparte lo que la gente quiere”, agregó.

Además, contó que lo que busca es generar empleo y motivar a los jóvenes con su trabajo.

“Soy como cualquier persona que tiene una meta y aunque suene muy cliché, yo ya en mi meta de hacer dinero, porque el dinero es resultado de lo que tú haces, es generar empleo, hacer un cambio, motivar a los jóvenes”.

Por último, dijo que gracias a esto, ha logrado “cosas increíbles” y así “ganar dinero sin hacerle daño a nadie”.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: