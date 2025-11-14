En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armero
Centro Democrático
Liga BetPlay
¿Menores en bombardeos?

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Mon Laferte regresa a Colombia en 2026 en una versión de sí misma tras el FEP

Mon Laferte regresa a Colombia en 2026 en una versión de sí misma tras el FEP

La cantante ha ganado cinco Latin Grammys en las categorías 'Mejor Canción Alternativa' por 'Amárrame', 'Mejor Álbum de Música Alternativa' por 'Norma' y 'Autopoiética', 'Mejor Canción de Rock' .

Publicidad

Publicidad

Publicidad