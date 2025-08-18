Murió reconocido actor de Star Wars y Superman: esto se sabe

El reconocido actor británico de Hollywood, Terence Stamp, recordado por su interpretación en papeles como el General Zod y el villano de Superman, falleció este domingo 18 de agosto, a los 87 años.

Entre los papeles más reconocidos de Stamp se encuentra el General Zod en Superman (1978); la secuela con Superman II (1980); Bernadette Bassenger, una drag queen, en Las aventuras de Priscilla; Reina del desierto (1994); Star Wars, donde interpretó al Canciller Supremo Valorum en La Amenaza Fantasma (1997), entre otros.

Décadas después, su voz daría vida al personaje de Jor-El, el padre de Superman, en la serie de televisión 'Smallville'.

De origen obrero, nacido el 22 de julio de 1938, tuvo su primera revelación con el papel de un joven y apuesto marinero ahorcado por matar a uno de sus compañeros de tripulación en "Billy Budd" ("La fragata infernal"), que le valió una nominación al Oscar y un Globo de Oro al Mejor Actor Revelación.

Terence Stamp, quien interpretó a Zod en las películas de 'SUPERMAN', falleció tristemente a la edad de 87 años. pic.twitter.com/keHhuxOJKs — Joan Marc | Galaxy's Corner (@JoanMarcF) August 17, 2025

Solo tres años después, ganó el premio a mejor actor en el Festival de Cannes, por su papel de psicópata en El Coleccionista (1965).

A lo largo de los años, Terence Stamp también participó en producciones como Far From the Madding Crowd (1967), Teorema (1968), Wall Street (1987), y películas de acción como Wanted y Valkyrie.

Su familia y compañeros de trabajo lo han descrito como un hombre con espíritu aventurero: "Deja una obra extraordinaria, tanto como actor y como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años".

Además de ser actor, Stamp también plasmó su vida en varios libros. Su único matrimonio fue en 2002, con la farmacéutica Elizabeth Rourke.

Aunque aún no se conocen las causas de la muerte, sus compañeros lo ha despedido con emotivos mensajes, mientras su familia agradece la solidaridad y el apoyo.