Murió reconocido actor a sus 38 años por extraña causa: esto se sabe

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto luego de conocer la noticia del fallecimiento de reconocido actor mexicano.

En las horas de tarde del sábado 9 de agosto, la agencia 'I Am This' confirmó el fallecimiento del actor Juan Carlos Ramírez Ayala, a sus 38 años.

A través de sus historias de Instagram, la agencia compartió una fotografia del hombre con el mensaje: "Descansa en paz. Tu calidez, pasión y compromiso lo llevaremos en el corazón".

Horas después agregaron un mensaje donde se lee: "A nombre de la familia les damos las gracias por habernos acompañado, sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y llamadas", acompañado de una fotografía durante la velación.

Además, explicaron que el joven actor murió a causa de un aneurisma cerebral. "Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral, pedimos de sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala".

Murió reconocido actor a sus 38 años por extraña causa Foto: I Am This

El hombre fue despedido en una ceremonia íntima y privada, donde asistieron sus amigos más cercanos y su familia.

El actor saltó a la fama por su destacada actuación en producciones como Puño Limpio, Vicente Fernandez El último Rey, El Hijo del Pueblo, Rosario Tijeras, Archivo Muerto, La Rosa de Guadalupe, Como Dice el Dicho, Lo Que Callamos las Mujeres, entre otras.

Juan Carlos era arquitecto de profesión, sin embargo, su pasión por el mundo de la actuación lo llevó a sobresalir en el medio y especializarse en actuación cinematográfica.

En la publicación más reciente del actor en Instagram muestra su rostro, luce una camisa negra con algunos botones abiertos y una expresión tranquila y sonriente.

Es de resaltar que un aneurisma cerebral es una dilatación anormal en un vaso sanguíneo del cerebro que puede tener distintos síntomas. Se desarrolla cuando la presión del flujo sanguíneo actúa sobre un punto debilitado de la pared arterial, provocando su crecimiento progresivo.