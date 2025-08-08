Famoso actor murió intentando detener una pelea de sus vecinos: así sucedió

En tragedia terminó una discusión entre vecinos en Richmond, Virginia, Estados Unidos, que terminó cobrando la vida del famoso actor Adam Turck, de 35 años, conocido por su participación en varias obras, que intentó detener la pelea y fue la víctima de todo el problema que se generó.

Todo sucedió en la mañana del 2 agosto, Adam salió como cualquier día a pasear a su perro y fue cuando se encontró una pelea entre un hombre y una mujer, ambos jóvenes, pero él intentó agredirla y en un movimiento para protegerla, le terminó disparando y le quitó la vida en el sitio. Un acto de heroísmo que ha dado de que hablar, pero que dejó un vacío en la comunidad.

De acuerdo con el reporte médico, fue muerte cerebral y se activó el protocolo para la donación de órganos, pues era el deseo de Turck en vida, poder ayudar a otros, aunque él ya no estuviera presente.

“Esta es una trágica historia de violencia con armas de fuego contra una persona que simplemente intentaba calmar una discusión inquietante (…) Este es un desgarrador recordatorio de que, como comunidad, debemos seguir combatiendo la violencia con armas de fuego en nuestra sociedad”, expresó el jefe de la Policía de Richmond.

Adam Turck Foto: Instagram @adamturckstrength

¿Quién era Adam Turck, actor de 35 años?

Su carrera actoral fue corta, pero exitosa. Oriundo de Pensilvania, arrancó su vida artística en los National Players del Teatro Olney, en donde se dio como estrella hasta que, en 2018, se llevó el premio a mejor actor en la obra de Hand to God y se preparaba para la obra Drácula: Una Comedia de Horrores, en donde se esperaba que se estrenara en este octubre.

También era una persona activa en su comunidad en donde ayudo a muchas personas, tanto así que tras su muerte tuvo un acompañamiento de muchos que llegaron con diversos homenajes por su memoria.