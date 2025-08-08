Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Famoso actor murió intentando detener una pelea de sus vecinos: así sucedió

Famoso actor murió intentando detener una pelea de sus vecinos: así sucedió

El actor había salido a pasear a su perro y se dio una fuerte discusión en donde intentó defender a una de las personas, pero terminó perdiendo la vida.

Famoso actor murió intentando detener una pelea.jpg
Famoso actor murió intentando detener una pelea //
Fotos: AFP/redes
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 08, 2025 07:03 p. m.

En tragedia terminó una discusión entre vecinos en Richmond, Virginia, Estados Unidos, que terminó cobrando la vida del famoso actor Adam Turck, de 35 años, conocido por su participación en varias obras, que intentó detener la pelea y fue la víctima de todo el problema que se generó.

Todo sucedió en la mañana del 2 agosto, Adam salió como cualquier día a pasear a su perro y fue cuando se encontró una pelea entre un hombre y una mujer, ambos jóvenes, pero él intentó agredirla y en un movimiento para protegerla, le terminó disparando y le quitó la vida en el sitio. Un acto de heroísmo que ha dado de que hablar, pero que dejó un vacío en la comunidad.

De acuerdo con el reporte médico, fue muerte cerebral y se activó el protocolo para la donación de órganos, pues era el deseo de Turck en vida, poder ayudar a otros, aunque él ya no estuviera presente.

“Esta es una trágica historia de violencia con armas de fuego contra una persona que simplemente intentaba calmar una discusión inquietante (…) Este es un desgarrador recordatorio de que, como comunidad, debemos seguir combatiendo la violencia con armas de fuego en nuestra sociedad”, expresó el jefe de la Policía de Richmond.

Adam Turck.jpg
Adam Turck
Foto: Instagram @adamturckstrength

¿Quién era Adam Turck, actor de 35 años?

Su carrera actoral fue corta, pero exitosa. Oriundo de Pensilvania, arrancó su vida artística en los National Players del Teatro Olney, en donde se dio como estrella hasta que, en 2018, se llevó el premio a mejor actor en la obra de Hand to God y se preparaba para la obra Drácula: Una Comedia de Horrores, en donde se esperaba que se estrenara en este octubre.

También era una persona activa en su comunidad en donde ayudo a muchas personas, tanto así que tras su muerte tuvo un acompañamiento de muchos que llegaron con diversos homenajes por su memoria.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Estados Unidos