¡Muy molesto! Pareja de Mara Cifuentes le reclamó por ponerle “títulos” a su relación

Este sábado el programa La Red de Caracol Televisión entrevistó a Nicolás Trujillo y Mara Cifuentes, exparticipantes de La Agencia.

La entrevista se centró en la relación sentimental que sostiene la pareja. Sin embargo, los comentarios de Trujillo fueron los que más dieron de qué hablar en las redes sociales.

Publicidad

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

El diálogo se puso incómodo cuando Mara confirmó que estaban juntos, pero que no existía ningún tipo de formalización de la relación porque a Nicolás no le gustaban los “títulos” (refiriéndose con esto a los compromisos sociales).

En ese momento Nicolás interrumpió a la modelo.

“No me vaya a meter inseguridades donde no las tengo, porque desde un inicio le dije que yo soy un ‘man’ al que no le gusta tener un título, una relación”, dijo Trujillo.

Publicidad



Las noticias de entretenimiento , actualidad de la farándula colombiana e internacional, vídeos de los artistas y personajes, fotos y mucho más contenido viral del mundo del entretenimiento en BLU Radio.