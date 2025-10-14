Nadie conocía esto del Festival Cordillera, se reveló y sorprendió a todos los fans

Ya pasó un mes desde que se llevó a cabo el Festival Cordillera en Bogotá, uno de los eventos de música más importantes no solo de la ciudad, sino de todo el país, pues reunió a más de 60.000 personas en solo dos días en el Parque Simón Bolívar.

A través de un comunicado, se conoció que esta edición de la Cordillera contó con la participación de al menos 82.000 espectadores, de los cuales 30.000 eran turistas y excursionistas que viajaron hasta la capital con el objetivo de hacer parte de esa fiesta, es decir, impactando positivamente el turismo en la ciudad.

“La asistencia alcanzó los 82.000 espectadores, de los cuales más de 30.000 fueron turistas y excursionistas que viajaron a Bogotá para vivir el festival. Este flujo de visitantes y la magnitud del evento se tradujeron en una derrama económica estimada en más de 20 millones de dólares para la ciudad, dinamizando de manera directa e indirecta a múltiples sectores productivos”, revelaron en Páramo, sobre la millonaria cifra que recibió la ciudad gracias a este evento.

Festival Cordillera // Foto: Páramo Presenta

Lo que pocos conocen del Festival Cordillera y se hizo público

Cuando el público llega al parque ven todo listo al igual que cada artista dando lo mejor de sí en el escenario, pero, este 13 de octubre, Páramo Presenta reveló que hay algo más grande detrás de todo esto: historias, cientos de personas que dejan su vida para que esto se haga realidad.



El documental ‘Tras la Montaña’ mostró todo lo que se vive antes, durante y después de la Cordillera, en donde como varios grupos se encargan de llevar las ideas a la realidad y que las personas que lleguen al Simón Bolívar disfruten de una fiesta acompañada de una experiencia única.

“Siempre nos unió a todos los que formamos parte de este proyecto musical, siempre nos unió el afecto por la música local. Le debemos eso a todos los espíritus que están en nuestra música, que le debemos eso”, expresó Carlos Vives.

Incluso, familiares enfermos y aún así dejando todo un equipo el 100 % para llevarlo a cabo.