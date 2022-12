Natalia París ‘noqueó’ a seguidor que cuestionó sus dotes como DJ

La reconocida modelo paisa Natalia París continúa dando de qué hablar por ser polifacética. Esta vez decidió subir a su cuenta de Instagram un video donde está frente a una consola disfrutando de su trabajo como DJ.

Sin embargo, aunque recibe muchos halagos, también es víctima de quienes la critican y la señalan de no saber nada de música. Un seguidor comentó el video diciendo: “Pregúntale si sabe que es un pentagrama ????”.

Natalia París no se quedó callada y decidió responder a la indirecta

con un mensaje para dejar callado a su detractor.

Vea aquí:

“Estudié solfeo desde pequeña. Claro que sé que es un pentagrama. No seas odioso Roberto, por acá no se acepta gente mala leche. Mejor no me sigas. Gracias ”

La respuesta de la modelo fue respaldad por muchos en Instagram.