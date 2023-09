“Necesito un tiempo”: mujer se arrepintió de casarse a último minuto el día de su boda

El compromiso matrimonial es un paso significativo en la vida de cualquier persona, una promesa de compartir el resto del camino con alguien considerado como el complemento perfecto. Sin embargo, hay momentos en los que los novios sienten dudas, incluso a punto de pronunciar el "sí, acepto".

Recientemente, un video se volvió viral en redes sociales, mostrando un episodio sorprendente en una boda civil. En un ambiente cargado de expectación, el juez preguntó al novio si aceptaba unir su vida a la de Karol Johanna, la protagonista de esta historia, a lo que él respondió afirmativamente.

Inesperada confesión

Sin embargo, el silencio cayó sobre la sala cuando el juez se dirigió a la novia para conocer su decisión. Entre risas nerviosas, Karol Johanna admitió: "Creo que necesito tomarme un tiempo...".

Esta inesperada confesión dejó a todos los presentes atónitos. Algunos murmullos de sorpresa llenaron la sala, mientras una mujer no pudo evitar exclamar: "¿¡Qué!?".

Jajajajajajaaj mk ya vieron esto 🤣 que harían si les piden un tiempo? 🥲🫠 pic.twitter.com/AI6cnQx0mK — Mary García (@Marygarciamusic) September 11, 2023

Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Los internautas expresaron su asombro, cuestionando por qué la novia decidió esperar hasta ese momento crucial para revelar sus dudas. Los comentarios variaron desde la comprensión hasta la incredulidad, reflejando una amplia gama de opiniones.

"La cara del niño refleja lo que siento", "Debería haberlo dicho antes", "Irresponsable", "Me sentí fuera de lugar", "Lo peor es que se ríe", "Debería haberlo dicho en privado", "Más vale prevenir que lamentar", "No quisiera estar en esa situación", "Pobre el novio", "Yo, como hombre, me hubiera levantado y me habría ido", "Qué pérdida de tiempo", fueron solo algunos de los comentarios que inundaron la publicación en las redes sociales.

Al final, esta sorprendente situación recordó la importancia de la comunicación abierta y honesta en las relaciones, especialmente en momentos tan trascendentales como una boda.

