Nicky Jam, con emotivo video, anunció su retiro de la música: “Este es mi legado”

En un conmovedor anuncio a través de sus redes sociales, el renombrado compositor y productor de reguetón, Nicky Jam, reveló su decisión de retirarse de la escena musical. El artista, reconocido por su contribución al género urbano, compartió un vídeo que captura los momentos más trascendentales de su vida, desde éxitos hasta adversidades, en un recorrido que ha sido tanto inspirador como desafiante.

El material audiovisual, acompañado por la emotiva canción "Past Lives" de Garrett Borns, ofrece una mirada profunda a la trayectoria de Nicky Jam. Desde el brillo de los premios hasta las sombras de la lucha contra la adicción y la depresión, el vídeo abarca los altibajos que marcaron la vida del artista.

En su mensaje, Nicky Jam compartió palabras llenas de emoción: "Las vidas pasadas nunca me detienen. El amor perdido es más dulce cuando finalmente se encuentra. Tengo la sensación más extraña, esta no es nuestra primera vez. Las vidas pasadas no se interponen entre nosotros. Algunas veces, los soñadores finalmente despiertan. No me despiertes. No estoy soñando".

Última gira musical de Nicky Jam

A pesar de la despedida, Nicky Jam anunció que antes de su retirada definitiva, brindará a sus seguidores un último regalo musical. Prepara el lanzamiento de su último álbum y se embarcará en una gira mundial que promete ser el epílogo de una carrera inolvidable. En sus propias palabras, "Mi gente pronto me retiro, pero este es mi legado: motivación y superación … Próximamente mi última gira global y mi último álbum. Los amo".

Publicidad

Con este anuncio, Nicky Jam deja un legado imborrable en la industria musical, no solo como un virtuoso del reguetón, sino como un ejemplo de perseverancia y superación. Su música continuará resonando en los corazones de sus seguidores, y su influencia perdurará en la historia del género urbano.

Le puede interesar: