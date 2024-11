Nicolás Maduro habló como “abuelo” y destrozó '+57', la canción de Karol G: esto dijo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se sumó a la controversia en torno a la canción +57. La obra musical, interpretada por una variedad de artistas como Karol G, Feid, Maluma, J Balvin, Blessd, Ovy on The Drums y DFMZ, ha sido duramente criticada por su contenido, el cual algunos expertos sienten que hace "apología al turismo sexual infantil y al consumo de drogas", como señalan medios especializados.

Maduro expresó su indignación ante esta canción en un discurso, donde detalló su preocupación como figura pública y familiar.

"Tú sabes que hay gente que me ha comentado presidente, no se meta en ese tema. Me han dicho, pero yo digo como padre, pero sobre todo como abuelo. Nosotros tenemos diez hermosas nietas hermosas. Una más bella que la otra y todas muy bellas", dijo.

“Ernesto Villegas, no sé qué opinas tú. Ayúdame", expresó Maduro al hablarle a uno de sus colaboradores cercanos. Esta declaración resuena en un contexto donde el presidente venezolano se muestra crítico tanto con la letra como con el contenido visual del video musical.

No es solo por su su letra, sino también por su video en el que promueve el consumo de droga y sexualiza en aspecto más negativo a la mujer. A veces tú ves niñas de dos a cuatro años que están aprendiendo a hablar y ya repiten la canción automática. Y ven el video terrible dijo Maduro

Publicidad

Polémica por el cambio

Por otra parte, la controversia se amplifica por una modificación en la letra que se menciona en plataformas como Spotify, donde la polémica frase "mamasita desde los fourteen" habría sido cambiada a "eighteen".

Este cambio, sin embargo, no aparece uniformemente en todas las plataformas, creando cierta confusión entre los oyentes. Algunos seguidores en redes sociales han expresado que este ajuste solo está presente en Spotify, mientras que en otras aplicaciones permanece el contenido original. Además, se especula sobre una posible intervención de la inteligencia artificial, tema que ha generado aún más debates.

Publicidad

En medios de comunicación y redes sociales, la crítica y el debate continúan. Mientras algunos celebran el cambio realizado en la plataforma musical, otros sugieren que deberían realizarse correcciones más amplias o incluso retirar la canción de todos los servicios de streaming. La polémica sigue dividiendo opiniones, y no parece cercana a resolverse, ya que plantea un dilema no solo de contenido artístico, sino también de responsabilidad social frente al consumo de mediaciones musicales por parte del público joven.

Karol G habló de +57. Foto: Instagram @karolg.

El icónico ámbito de la música urbana y reggaetón, conocido por su estilo provocativo, está bajo el escrutinio de figuras públicas como Maduro, quien ha llevado este debate a un nuevo nivel. Su intervención destaca cómo las plataformas digitales están siendo desafiadas a regular los contenidos que pueden influir en la juventudes de forma más directa e intensa que en épocas anteriores.

La inquietud expresada por Nicolás Maduro se suma a un mosaico de voces que exigen una revisión crítica de ciertos contenidos culturales. "Me parece una basura esa canción, tanto la letra como el video", enfatizó el mandatario, evidenciando su postura en defensa de valores éticos que considera deben ser preservados para proteger a las generaciones actuales y futuras. Esta declaración se alinea con otras críticas que se han expresado en torno a la responsabilidad artística en la promoción de ciertos valores a través de la música.

Mientras tanto, la comunidad musical no ha respondido oficialmente a las declaraciones de Maduro. La reacción del público y otros actores del entretenimiento podría definir la dirección que tome esta polémica en los próximos días.