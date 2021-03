¿Nieve en marzo? Kim Kardashian confundió granizo con nevada y desató burlas en redes sociales

Las redes sociales no perdonan, y esta vez, fue Kim Kardashian quien cayó en un error que los usuarios no dejaron pasar por alto. La empresaria estadounidense confundió el granizo con una nevada y generó todo tipo de reacciones.

A través de sus historias de Instagram, la celebridad, de quien hace algunas semanas se conoció se divorciaría de Kanye West, publicó una serie de videos y fotos donde mostró cómo su casa quedó cubierta de granizo, pero afirmó que era nieve.

“Que loco chicos, está nevando y estoy en Calabasas (…) Mi cancha de baloncesto está blanca de nieve”, dijo Kim mientras grababa las historias.

Tras la publicación, la empresaria corrigió sus comentarios y ella misma compartió las reacciones de los usuarios de redes, quienes crearon varios memes.

“Okay, entendí el mensaje, es granizo, no nieve. No soy meteoróloga, nunca pedí serlo, yo sé que tuve 30 trabajos, pero meteoróloga no fue uno. Si está granizando en Calabasas en marzo yo lo llamo nieve”, escribió a través de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la reconocida modelo Winnie Harlow subió otra historia donde también mostraba el granizo siguiendo los pasos de Kim y, ella respondió mencionando que "si tu eres de California es llamado nieve, no granizo".