“No es justo”: viuda de Martín Elías al descubrir tumba de su esposo destrozada

Dolida y sorprendida se mostró Dayana Jaimes, la viuda del cantante vallenato Martín Elías, quien falleció en 2017 por un accidente de tránsito en carreteras de la costa Caribe. La mujer denunció, a través de sus redes sociales, que la tumba de su esposo, ubicada en un cementerio de Valledupar, fue destruida.

Entre los detalles que dio Dayana fue que una foto del artista que se encontraba adornando la tumba también fue rota, por lo que aseguró que no la pondrá de nuevo.

"No es la primera vez que sucede, la falta de cultura de algunas personas no tiene nombre. He visto como llegan personas y se sientan en el borde de la tumba para tomarse la super selfie y eso no se debe hacer. Me toca replantear todo, el afán de la gente es que a ellos les salgan en la foto la imagen de Martín. La verdad me va a tocar quitar la foto y solo dejar la tumba con los dos jarrones y las flores", indicó Jaimes en su cuenta de Instagram.

Dayana calificó esta situación como "algo difícil" y recordó que a la tumba del artista Kaleth Morales también le sucedió lo mismo.

"Esto es una situación difícil porque si dejó la tumba así dicen que la tengo abandonada y si la mando a arreglar puede que suceda lo mismo y nadie va a salir a pagar los daños", enfatizó.

Asimismo, la esposa de Martín Elías les pidió a todos los turistas que visitan la tumba del cantante que tengan más respeto.

"Le pido a todos los turistas que por favor sean cuidadosos, es un lugar sagrado, no tienes por qué montarte en la tumba ni nada por el estilo. Si te quieres tomar la foto tómatela de pie, más respeto", finalizó.

Otras reacciones

Rafael Santos Díaz, hermano del cantante y a quien consideraba como su padre, también salió a dar declaraciones en sus redes sociales.

"Exigimos respeto con el lugar de descanso de nuestros seres queridos. Por favor, sean conscientes de que es un lugar de paz", escribió.

Vea como quedó la tumba aquí: