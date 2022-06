Nodal destrozó a J Balvin y luego se arrepintió: "Tú eres un chiste cada que intentas cantar”

La pelea entre Cristian Nodal y J Balvin tuvo este sábado un nuevo capítulo, tras conocerse el tema musical con el que el cantante mexicano descargó toda su furia contra el antioqueño. El tema generó un fuerte remezón en las redes sociales.

En la canción, denominada 'Girasol' y que dura algo más de cinco minutos, el artista 'manito' lanza fuertes calificativos contra el autor de 'Colores', tras la polémica que ambos protagonizaron por unas fotos en Instagram. Y las burlas de Balvin hacia su colega.

Y es que todo comenzó cuando el cantante del género regional mexicano reaccionó con enojo a las imágenes publicadas por el paisa, en su cuenta de Instagram, en la que criticó su aspecto físico. Fue entonces cuando Nodal prometió dedicarle una canción, al estilo 'tiradera' del reguetón.

Y cumplió. 'Girasol' se conoció este sábado, y en sus primeras 11 horas al aire ya tiene más de 826.000 reproducciones en la plataforma de Youtube, con centenares de comentarios de respaldo al artista, aunque hay otros que arremeten contra esta canción.

"Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar. No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear. Tú eres un chiste, cabrón, cada que intentas cantar. Cada que intentas rapear, cada que intentas rimar", se escucha en una de las estrofas de este tema.

"Cincuenta millones vieron que te burlabas de mí. Cambiando de lugar, ¿eso te gustaría a ti? Todos salimos bellos en las portadas de revista y en las fotos que elegimos pa' subir al Insta", le reprochó el mexicano al colombiano en su tema.

Incluso le habría lanzado una indirecta a su expareja sentimental, la también cantante Belida. "¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno, si la 'innombrable' me arma un caso, eso verán de nuevo", cantó Nodal en el polémico tema.

Arrepentido

Como previendo el fuerte impacto que tuvo esta composición, Nodal reflexionó y le presentó disculpas a J Balvin, con el que dijo ya aclaró sus diferencias. La canción, originalmente, saldría el juves, pero fue hasta este sábado que 'vio la luz'.

"Aunque me arrepentí y me arrepiento ya no hay manera de pararla, va a salir. No hay que ser mierdas nunca en la vida, porque estas cosas son las que pasan cuando se es mierda (sic) en la vida, cuando no se es consiente de cuanto daño le podemos hacer a las personas, respétense y respeten a los demás", dijo.

"No hay que pisar los sueños de nadie, hay que ayudar a que los sueños de todo mundo se cumplan. Lo siento mucho, Balvin, todos somos seres humanos y tenemos nuestros 5 minutos de pendejis", expresó el artista, en un concierto en Morelia, México.

