Noticias Caracol reveló los momentos más graciosos del 2025 en el especial del Día de los Inocentes

Este 28 de diciembre, como es tradición, Noticias Caracol emitió su especial del Día de los Inocentes, en el que recopiló los momentos más graciosos e icónicos ocurridos durante grabaciones y transmisiones en vivo a lo largo de 2025.

Entre los clips más recordados de este año se destacó el de la periodista Stephanie Valencia, quien decidió integrarse a una maniobra del Ejército Nacional para el rescate y traslado de heridos o enfermos. Durante la operación, fue transportada a caballo y terminó “revolcada” en medio de la experiencia, lo que generó risas tanto en el equipo como entre los televidentes.

Otro de los momentos más comentados ocurrió durante una grabación de Titanes Caracol, cuando un mono se aferró durante varios minutos a la cabeza de Carlos Barragán y no quería soltarse. En medio de la escena, el hombre bromeó entre risas: “Donde me prenda los piojos”.

En plena grabación de Titanes, el maravilloso reconocimiento a los colombianos que se destacan por su ayuda a los demás, Carlos Barragán encontró una admiradora que, de verdad, no se le quería quitar de encima😂: “Donde me prenda los piojos”.



También llamó la atención un incidente protagonizado por Jairo Niño, corresponsal de Noticias Caracol en Tunja, quien fue arrollado accidentalmente por un grupo de personas que ingresaban a un concierto de Andrés Cepeda, al que asistía junto al gobernador del departamento.



Jairo Niño, corresponsal de Noticias Caracol en Tunja, lo dio por la nota de aguinaldo boyacense, tanto que le pasaron por encima 😂. Eso sí, ¡lo logró!



Las cámaras también captaron a la periodista Tatiana Gordillo escondiéndose debajo de un escritorio mientras uno de sus compañeros estaba al aire. En el video se le observa asomando la cabeza con cautela para comprobar que la transmisión ya había finalizado, escena que provocó risas.

Mientras Nicolás Rojas daba una noticia desde la sala de redacción de Noticias Caracol, a Tatiana Gordillo le pareció buena idea “esconderse” debajo de la mesa. Pero como que no le funcionó 🙈🙊



Uno de los momentos más curiosos del año fue protagonizado por Ana Milena, quien ya había sido recordada en el especial anterior por cambiarle el apellido a su compañero, El Ojo de la Noche, Edward Porras. Este año volvió a ser tendencia al llamarlo accidentalmente “Perras” en plena transmisión.

¿OTRA VEZ 😨? Ana Milena y su curiosa manera de llamar a Edward Porras. ¿Qué habrá dicho esta vez el papá del Ojo de la Noche?



El especial también incluyó varios bloopers del estudio, en los que coordinadores encargados de evitar interrupciones frente a las cámaras terminaron cruzándose en transmisiones en vivo. En uno de los clips se escucha de fondo la voz desesperada diciendo: “César, por Dios, César”.

¿Como atravesados, no 😂? Entre muchas otras, una de las misiones de los coordinadores del estudio es que nadie se atreviese en cámara mientras Noticias Caracol está en vivo, pero ¿qué pasa cuando son ellos los que no se percatan?



Julián Ríos fue otro de los protagonistas. Mientras realizaba un directo desde la terminal de transporte de Bogotá, un gallo comenzó a cantar de fondo. Lo que más llamó la atención en redes fue la reacción del periodista, quien comentó en vivo: “Acaba de sonar un gallo, óigalo”.