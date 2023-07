Paola Jara se tomó fotos con Shakira y le llovieron críticas: “A ella no le gustan las mozas”

La cantante colombiana Shakira no solo arrasó en los premios Juventud en los que además fue nombrada como ‘Agente de Cambio’, sino que además conquistó los corazones de los televidentes y de los asistentes al gran evento.

Shakira se alzó como la máxima ganadora de la vigésima edición de los Premios Juventud en Puerto Rico con ocho galardones, seguida por la también colombiana Karol G y el mexicano Peso Pluma, ambos con cinco.

"Esta isla que adoro y encontrarme con todos ustedes y recibir todo esto, gracias de verdad", declaró la artista, quien lució hermosa con un vestido y unos tacones rojos ante un abarrotado Coliseo de Puerto Rico en San Juan.

Shakira mandó asimismo un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores, resaltando que son su "mayor suerte".

Durante la gala de este certamen de la cadena Univision, Shakira obtuvo los premios a Mejor Canción Pop/Urbano (por "Shakira: BZRP Music Sessions #53"), Artista Premios Juventud Femenina, Mejor Canción para Mi Ex ("TQG"), Girl Power ("TQG") , Mejor Urban Track ("TQG"), Mejor Colaboración Pop Urbano, Tropical Mix y Social Dance Challenge.

También recibió el reconocimiento "Agente de Cambio" por su extensa labor en transformar comunidades desde hace 23 años a través de su Fundación Pies Descalzos, galardón que también se llevó la cantante cubano-estadounidense Camila Cabello.

La barranquillera, además, aprovechó para tomarse fotos con sus admiradores y colegas, una de las más emocionadas fue la cantante paisa Paola Jara, quien no ocultó su felicidad al encontrarse con la premiada artista, a tal punto que le pidió una foto. Ambas quedaron retratadas en la imagen que publicó en sus redes sociales la intérprete de ‘Mala Mujer’.

El post alcanzó más de 170.000 comentarios en los que recibió varias críticas por la imagen con la estrella colombiana. Y es que muchos de los usuarios en su foto, en su mayoría mujeres, le recordaron a la paisa los inicios de su relación con su ahora esposo, Jessi Uribe.

“Nahhh, a Shakira le caen mal las mozas!!”; “y mija pero te falta demasiado para llevarse siquiera 1 de los muchos premios que se llevó Shakira. Definitivamente a las dañahogares no es que les vaya muy bien!”; “Shakira tranquila yo te cuido a pique 😂 está de un juicio 😂😂”; “Shakira no gusta de mozas! Mínimo se tomó la foto contigo porque no sabe quién eres y menos lo que hiciste!” y “Que cosas las que cobran menos full de cirugías y Shakira que tiene millones con sus arruguitas 🤭”, fueron algunos de los fuertes comentarios que recibió la artista paisa.

A pesar de los duros comentarios, Paola Jara no se pronunció al respecto ni respondió los fuertes mensajes. Sin embargo, también varios internautas la defendieron, pidieron respeto hacia la artista de música popular y exigieron más solidaridad entre las mujeres.

