Paulina B, la participante de La Descarga, que trabaja bajo el sello de Maluma

En medio del auge urbano que se capitaliza en Medellín, existen artistas que, desde pequeños, se enamoran de sonidos alternos o aquellos que escucharon desde que eran apenas niños y de los cuales vieron su futuro reflejado. Ese es el caso de Paulina B, una paisa que apuesta por crear un pop regional con toques mexicano y del popular nacional.

En 2024 ha tenido un crecimiento gigante con apenas 20 años de edad. Luego de que firmara con Royalty Records, el sello discográfico de Maluma, la paisa comenzó a cosechar diversos logros personales y profesionales para convertirse en un "diamante en bruto" en la escena musical. En este momento es participante de La Descarga siendo parte del equipo de Gusi, quien le ha enseñado más para potenciar su carrera.

"La experiencia en La Descarga ha sido increíble, la más linda de mi carrera musical. Muy contenta de todo lo que se ha logrado ahí, del equipo de trabajo tan grande y de Caracol. Que siempre los llevo en el corazón (...) Como todos eramos tan talentosos, siempre hubo un nivel igual para todos. Todos somos muy soñadores y fue lindo escuchar a algunos decir que me admiran. Es algo motivante para seguir adelante", expresó en diálogo con Blu Radio.

Paulina B // Foto: Instagram @paulinabmusic

Para ella trabajar bajo el sello de Maluma y recibir consejos de una persona con tanta experiencia lo que hace es que "la responsabilidad sea mayor". Desde pequeña aprendió a trabajar gracias a sus papás y siente que eso es lo que aprendió: resiliencia, disciplina y aprovechar al máximo la juventud para sentar bases del futuro que soñó desde que era una niña y cumplirle a la persona que más admira en todo el mundo: su mamá.

"Rolalty es una familia. Maluma es un artista gigante, pero no solo eso, sino una gran persona. Mostrar que él me dio la confianza y vamos a trabajar, primero a familia, a todos y, por supuesto, a él que apuesta por este lindo sueño para hacer este proceso, como el dice, para llegar hasta allá", añadió.

Paulina B conquistó miles de corazones en 2024 gracias a sus canciones que reflejan todas esas historias de vida que quiere contar, que, si bien falta la familia, le ha cantado al amor. "Crecí con el regional, nunca se me pasó otro género. Quería mezclar algo fresco, pop o algo así, tener ese gusto de los jóvenes", dijo.

Mi inspiración más grande es mi mamá. Mi superheroína, la persona que más admiro y una motivación gigante para mí. Me ha mostrado cosas increíbles. Uno ve un problema gigante en algo chiquito y ella me muestra cosas increíbles. Es mi luz, mi todo y le doy gracias a Dios darme una mamá como ella. manifestó Paulina B

Cuando niña apostó por el camino de la mano de su mamá y con lo que tenía la apoyaba con todo, desde las clases hasta los instrumentos que necesitaba. "Ese 2024 ha sido un año lleno de aprendizajes, una verdadera montaña rusa (...) Me he inspirado en ese poder femenino, la gente cree que es fácil para uno, pero no lo es. Espero las mujeres, porque lo hice pensando en ellas, me inspiré en demostrarles que sí se puede", añadió.

Espera que cada persona que llegue a sus canciones guarden un sentimiento y se sienten identificados en sus letras. En su casa le enseñaron a ser personas y busca hacer felices a todos los que les rodean para dejarles un lindo recuerdo. Sueña con una canción al lado de Ana Gabriel, una mujer que admira, para hacer algo histórico al igual que con Yeison Jiménez, un amigo al cual le tiene un cariño especial, que confirmó que pronto se hará realidad.

"Espero se puedan conectar con toda mi música, les traigo cosas increíbles. Les puedo decir que me pueden seguir y escuchar todo mi repertorio, esperarme en todas parte de Colombia y podamos conocernos todos pronto", puntualizó.