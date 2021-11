Paulina Vega sorprendió con drástico cambio de look, ¿le luce?

Paulina Vega Dieppa compartió una fotografía en sus redes sociales y dejó a todos sus seguidores sorprendidos por su drástico cambio de look.

La exreina de Colombia publicó un fotografía en su cuenta de Instagram, en la que se le vio luciendo cabello rubio, un tono que nunca antes había usado y que dejó a más de uno con la boca abierta.

La imagen sorprendió a sus fanáticos, quienes no dudaron en reaccionar a su drástico cambio de look y recibió más de 100.000 'me gusta' y más de 1.000 personas comentaron la foto.

“Prefiero verte con el cabello oscuro, no quiero verte catira”, “¿Peluca?”, “Pelinegra”, “Ahora si fue verdad que me jodí pegado a Instagram”, son algunos de los comentarios que recibió Paulina por su cambio de look.

Mire el drástico cambio de look, ¿le luce?