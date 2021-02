“Perdón abuelita”: 'Pautips’ tras publicar sensual video bailando en lencería

La influenciadora colombiana Paula Galindo, más conocida como 'Pautips ' recientemente compartió un video en el que apareció bailando muy sensual, imágenes que dejaron a más de uno con la boca abierta.

'Pautips' se unió al challenge o reto viral de la red social de TikTok llamado "Silhoutte", que consiste en hacer un video usando una pijama mientras suena la canción de fondo “Put Your Head On My Shoulder” y posteriormente aparece con luz roja de fondo y bailando con atractiva lencería.

"Perdón abuelita pero me sentí cómoda en mi propia piel", fue el mensaje que acompañó el sensual video.

El video causó todo tipo de comentarios en las redes sociales, pues 'Pautips' nunca había compartido este tipo de contenidos en su Instagram. Sin embargo, muchos halagaron su gran cuerpo y sensualidad.

A continuación mire el sensual video de 'Pautips':