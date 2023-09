Periodista cercano a Shakira lanza dura advertencia: “Debe parar ya sus ataques a Piqué”

Después del lanzamiento de ‘El Jefe’, el más reciente y exitoso tema de la artista colombiana Shakira , varias fueron las reacciones que generó la canción, pues, de nuevo, la barranquillera tiró pullas a quien fuera su pareja por más de una década: el exfutbolista español Gerard Piqué.

La dedicatoria a Lilly Melgar, la exniñera de los hijos de Shakira, Milan y Sasha, a quien habrían despedido sin pagarle su respectiva indemnización y solo por, supuestamente, alertar a la colombiana de las infidelidades del catalán mientras Shakira atendía compromisos profesionales.

Además, la cruel mención de su exsuegro, Joan Piqué, a quien nombra en el tema cuando canta “No hay mal que cien años dura, pero ahí está mi suegro que no pisa sepultura”, levantaron ampolla desde varios sectores. Cabe recordar que el mismo padre del exdefensa del F.C. Barcelona fue quien le pidió a Shakira desalojar la casa en la que ella vivía con Gerard y sus hijos, tras enterarse de la separación de la mediática pareja.

Lili Melgar y Shakira Foto: captura video Shakira, Fuerza Regida - El Jefe (Official Video)

Una de las reacciones que no se hizo esperar fue la del paparazzi cercano a la artista Jordi Martín, quien ha seguido a la artista barranquillera desde que se instaló en Barcelona para vivir con el exjugador.

Martín se pronunció sobre la canción y con asombro señaló que no esperaba otro ataque de Shakira para con Piqué y que menos se esperaba que esta vez metiera a su papá.

"Me preguntaban si creía que había otra canción con cuchillos hacia Piqué y yo había dicho que no, que yo entendía que no había más, esto no me lo esperaba” señaló el periodista en clara relación a ‘El Jefe’.

También lanzó una dura advertencia a la colombiana y le pidió que no mencionara más al presidente de la Kings League y que ya no lo atacara, pues, para él, esto puede ser contraproducente y podría poner a Gerard Piqué en una posición de víctima y no del responsable del fin de su relación.

“Ahora bien, esto se lo voy a decir a Shakira cuando la vea o a su hermano. Creo que Shakira debe parar ya y voy a explicar por qué, porque esto tiene una doble vertiente, la gente hasta ahora se ha posicionado con Shakira, pero lo mucho cansa y, de un día para otro como canses a la gente se va con el victimario y al final la pueden convertir en verdugo”, sentenció Martín.

Lo cierto es que la nueva canción de la colombiana ya se instaló en los primeros lugares de las principales plataformas musicales del mundo y ya cuenta con más de 45 millones de reproducciones a tan solo unos días de ser lanzada.

Por ahora, se conoce que Gerard Piqué concederá una entrevista que seguramente será polémica y explosiva, allí dará su versión acerca de la separación con la colombiana.

