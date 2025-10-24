En vivo
Blu Radio  / Entretenimiento  / Piso 21 y Bacilos se unen como cuando se junta el sol y la luna con el sonido

Piso 21 y Bacilos se unen como cuando se junta el sol y la luna con el sonido

La mezcla de dos mundos románticos en uno solo en donde se siente una voz única para expresar un sentimiento profundo a esas cosas extraordinarias y poco comunes que suceden en una relación.

Piso 21 y Bacilos.jpg
Piso 21 y Bacilos //
Foto: suministrada
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

El romance y la pasión son dos palabras que definen el estilo musical que, desde hace años, han definido a David Escobar ("Dim"), Juan David Huertas ("El Profe") y Pablo Mejía ("Pablito"), conocidos por el trabajo hecho en Piso 21, una agrupación que ha tocado barreras de todo tiempo, al lado de grandes artistas como Feid, Maluma, entre otros.

Pero si a eso se le añade a Bacilos, el tropipop del inicio de los 2000s da una mezcla en donde el romance toma un sentido como como cuando se junta el sol y la luna con el sonido.

“Para nosotros es un honor y sueño cumplido poder presentar esta canción con Bacilos, a los que admiramos y respetamos por todo el legado que han construido en la música, muchas canciones de ellos nos han acompañado a lo largo de la vida, ellos han dejado algo muy grande y eso es lo que nosotros queremos llegar a ser algún día", afirmaron de Piso 21 sobre esta colaboración.

Piso 21 y Bacilos (1).jpg
Piso 21 y Bacilos //
Foto: suministrada

"Como El Sol", autoría de Piso 21 y Bacilos, con la producción de Dim, cuenta la historia de amores con diferencias tan grandes que pueden parecer imposibles, pero en algunas ocasiones se pueden juntar y crear verdaderos eclipses, como cuando se junta el sol y la luna con el sonido y sello característico de cada agrupación.

“Cuando nos llegó la invitación fue súper bacana, porque ellos son mucho talento, son muy trabajadores y son de una generación nueva, el hecho de estar con ellos, conocerlos, ver cómo se hace la música hoy en día, fue sentirnos vigente y es algo súper cool”, agregó Bacilos.

