Policía que sorprendió a Romeo Santos en Medellín también pasó por Yo Me Llamo

En una velada que quedará grabada en la memoria de los amantes de la música en el país, el pasado sábado, 16 de septiembre, el Atanasio Girardot fue testigo de un momento épico cuando el patrullero de la Policía Wilmer Quinto se unió al legendario Romeo Santos en el escenario.

Este encuentro inesperado entre el policía y el ídolo de la bachata dejó a la audiencia boquiabierta, quienes en redes sociales empezaron a publicar videos y a hacer comentarios de la presentación.

Sin embargo, lo que muchos no recuerdan es que el patrullero Wilmer Quinto ya se había atrevido a subirse a los escenarios para imitar a Romeo Santos.

Policía que cantó con Romeo pasó por Yo Me Llamo

El patrullero Wilmer Quinto, reconocido por su destacada participación en la edición de 2019 del programa de imitación "Yo me llamo", no solo impresionó a los jurados Amparo Grisales, César Escola y Jessi Uribe con su interpretación magistral de la canción "La diabla" de Romeo Santos, sino que también logró cautivar al público, asegurándose tres votos verdes y un lugar en el concurso.

A pesar de no llevarse el título de ganador en aquel entonces, Wilmer Quinto se ganó un lugar especial en el corazón de los seguidores de la competencia, convirtiéndose en un referente para quienes admiran el talento de imitar al famoso cantante de bachata.

Policía cantó con Romeo Santos

El emotivo reencuentro con Romeo Santos en el Atanasio Girardot marcó un nuevo hito en la carrera del patrullero. En un relato lleno de emoción con Caracol Ahora de Noticias Caracol, Quinto compartió cómo se gestó este momento mágico.

"La verdad no fue planeado, yo me encontraba en ese momento de seguridad en el VIP y pues en ese lugar la gente me reconoció y dijeron: 'Ay, este es el policía que canta como Romeo'. Entonces, la gente hacía la bulla: 'Romeo, Romeo, el policía'. Y en ese momento me ve y me hace subir a tarima, yo subí a hacer el show con Romeo", confesó el uniformado.

El cantante, en busca de un fanático para compartir el escenario, recibió diversas propuestas, pero ninguno estaba a la altura del desafío. Fue el público mismo quien sugirió que invitaran al patrullero, quien, a pesar de no saberse completamente la canción, logró conectarse con la audiencia y emocionar al público paisa con su actuación.

A pesar de su incursión en el mundo de la música, Wilmer Quinto enfatiza que seguirá portando con orgullo el uniforme policial.

"Sigo trabajando claro, con la buena vocación, Dios y patria, sigo portando el uniforme", afirmó.

Además, reveló que dentro de la Policía Nacional continúa cultivando su pasión por la música, destacándose en el área de la orquesta y participando activamente en eventos de gestión ciudadana.

