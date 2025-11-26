En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Por Dua Lipa, todos conocieron que "Cariñito" no es colombiana: este es el autor

Por Dua Lipa, todos conocieron que "Cariñito" no es colombiana: este es el autor

Una de las canciones más famosas de diciembre por años fue insignia para los colombianos de la voz de Rodolfo Aicardi, pero lo cierto es que el únicamente hizo un cover de otra.

Publicidad

Publicidad

Publicidad