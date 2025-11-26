Por Dua Lipa, todos conocieron que "Cariñito" no es colombiana: este es el autor

Ad portas de su concierto en Bogotá, Dua Lipa se volvió tema de conversación por sus seguidores en Colombia. No solo porque llegó a la capital este 25 de noviembre, sino porque, además, sorprendió a todos en Lima, Perú, interpretando la famosa canción “Cariñito”, una de las más queridas por los colombianos en el mes de diciembre.

Sin embargo, la sorpresa de miles de personas de esta interpretación de la artista británica fue conocer que la canción nunca fue escrita por Rodolfo Aicardi, sino que esta canción siempre fue una peruana y su origen viene desde las calles de Lima, por eso la cantó en el estadio de esa ciudad y de la mano de la llegada de Navidad.

Él es el autor original de la canción “Cariñito”

Publicada por primera vez en 1979, la canción fue compuesta por el autor limeño Ángel Aníbal Rosado e interpretada por primera vez por la agrupación Hijos del Sol, volviéndose en un tema insignia de los peruanos y llamando la atención de miles de personas en Latinoamérica, entre esas, por el famoso Rodolfo Aicardi.

“Lloro por quererte / Por amarte y por desearte/ Lloro por quererte/ Por amarte y por desearte /Ay cariño ay mi vida. Nunca pero nunca/ Me abandones cariñito/ Nunca pero nunca/ Me abandones cariñito”, fueron las estrofas suficientes para que Los Hijos del Sol lanzaran esta canción y le dieran un éxito inmediato.



¿Cómo llegó la canción de “Cariñito” a manos de Rodolfo Aicardi?

Fue en 1979 cuando el cantautor colombiano llegó hasta las oficinas de Discos Fuentes tras haber escuchado esta canción y con la emoción de darle su propia versión: “Lo escuché en Ecuador y tenemos que grabarlo”, dijo.

Llamaron a Los Hispanos y de la mano de Luis Carlos Montoya, experimentado arreglista que ayudó a darle vida a “Boquita de Caramelo”, para ponerse en la tarea y ese diciembre fue el éxito nacional; también en 1981 y hasta la fecha ha sido uno de los temas más famosos de la temporada de Navidad en Colombia.