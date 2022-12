¿Por qué Mike Bahía y Greeicy Rendón no se han casado? La pareja aclara dudas

La relación entre Mike Bahía y Greeicy Rendón es una de las más populares en la farándula colombiana. Los cantantes se consideran un equipo desde hace seis años, pero sus seguidores no dudan en comentar sus fotos con la misma pregunta: “¿y el anilo pa’ cuándo?”.

Después de seis años donde ambos han estado presentes en distintos proyectos musicales del otro, los fanáticos de la pareja han querido saber si hay matrimonio cerca entre los caleños. El programa La Red les preguntó sobre los planes de boda y la respuesta fue contundente: por ahora no piensan en eso.

Las razones por las que no se quieren casar es clara: ambos prefieren seguir disfrutando la relación y continuar construyéndola hasta que se sientan preparados para el “sí, acepto”.

“He decidido disfrutarme la cena más especial de mi vida, la entrada hasta que no coja el pan y pase por todo el plato y me coma la salsa, no voy a pedir el siguiente plato y estoy así. Así es la vida”, comentó Mike para las cámaras de La Red.

Entre tanto, Greeicy y Mike se han jurado amor por medio de múltiples tatuajes. El más reciente se lo hizo el caleño al marcarse en el cuello una parte de la primera canción que le dedicó a su novia, ‘Buscándote’, tema en donde, además, la cantante y actriz actuó en el video musical.

“Hemos comprobado que un anillo no va a hacer que nos queramos más ni menos. Creemos en el matrimonio, nos soñamos con eso. Tenemos un montón de planes que son más prioridad que eso. No es que lo tengamos descartado”, aseguró la caleña.

Greeicy se abrió a los escenarios musicales con ‘Amantes’, canción que interpretó con su novio y que alcanzó los 382 millones de visualizaciones en YouTube.