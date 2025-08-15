¿Por qué Ryan Castro y Grupo Frontera decidieron hacer música? Esta es la curiosa razón

'El Cantante del Guetto' vive un momento dulce en su carrera y varios de sus temas son éxitos internacionales, ocupando las primeras posiciones. Pero se volvió habitual verlo probar ritmos innovador y navegar en géneros poco habituales al urbano para expandir su idea de hacer música.

"El artista urbano global Ryan Castro, uno de los artistas más solicitados de la música latina, continúa construyendo su imparable impulso con el lanzamiento de “Apodo”, un atrevido reggae norteño en colaboración con los pioneros de la música mexicana y ganadores del Grammy Latino, Grupo Frontera. La canción amplía el sonido caribeño de su aclamado álbum SENDÉ, inspirado en los ritmos e influencias que Castro absorbió durante sus años de aprendizaje en Curazao", indicaron desde el equipo paisa.

Ryan Castro // Foto: suministrada

¿Por qué Ryan Castro y Grupo Frontera decidieron hacer música?

Realmente la respuesta es fácil y va de la mano al camino que, en los últimos meses, Castro ha puesto en pie en su carrera: hacer lo que ama. El paisa siempre ha sido un artista que le gusta romper el molde de lo ordinario y ahí es cuando sale con ritmos nuevos, nunca antes vistos al lado de artistas que nadie espera.

Ahora, la unión de estas dos partes llega por una decisión de explicar una calidez mayor a sus carrera y compartir conceptos, que, tal vez, antes desconocían.

Esta unión llega durante la gira por Estados Unidos, que pasará por arenas de Los Ángeles, Chicago, Houston, Miami y Nueva York, mientras que la gira mundial también incluye su único concierto de este año en Colombia, en el Coliseo Medplus de Bogotá, cuyas entradas se agotaron en menos de ocho horas, con más de 19,000 boletos.