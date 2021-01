¡Por todo lo alto! Shannon de Lima cumplió años y James la sorprendió con tierno regalo

Shannon de Lima está celebrando su cumpleaños y ante los rumores sobre una supuesta ruptura con James Rodríguez , la modelo venezolana recibió un hermoso detalle por parte de su novio, quien fue uno de los primeros en pronunciarse.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Shannon de Lima compartió un hermoso regalo de rosas, globos y peluches acompañados de una tarjeta que decía "te amo".

Regalo de Shannon de Lima por su cumpleaños// Instagram

Aunque la modelo no reveló quién fue la persona que le envió el detalle, sus seguidores afirmaron que se lo envió en futbolista colombiano.

Por otro lado, la modelo compartió una sensual fotografía en su cuenta de Instagram en la que luce un pequeño bikini de color morado con la que celebró su cumpleaños.

"HAPPY BIRTHDAY TO ME. Gracias por sus mensajes tan hermosos y todo el amor. A celebrar la vida y cada día que Dios me regala! Los amo, bendiciones para todos ustedes!", escribió Shannon en la publicación.