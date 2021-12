Jessica Cediel decidió contarle a sus seguidores la verdadera razón por la que lleva tanto tiempo soltera. Sus seguidores le han venido preguntando el porqué siendo tan exitosa y bonita. Por ello, la presentadora rompió el silencio y con una publicación despejó las dudas sobre el tema.

"Por estos días mucha gente me ha preguntado por que por qué estoy soltera, que si tan linda y tan exitosa, pero sola. ¿Qué tendrá ? ¿Será ella?. Bueno, hoy me nació contestarles este tema familia. Es simple y sencillo: decido estar soltera por ahora porque me estoy guardando para mi futura pareja. Ese hombre que Dios tiene destinado para mi", escribió Cediel acompañada de una sexy foto en su cuenta de Instagram.

Tiene ofertas

"Obviamente hay ofertas, gente linda, pretendientes, pero prefiero estar quieta y esperar. No es del todo fácil, hay días de días, hay días en los que estoy tranquila, otros en donde humanamente extraño demasiado a esa pareja, pero al final entiendo que el plan de Dios es perfecto y me apego a él y a su voluntad. Mientras tanto sigo preparándome, sanándome y disfrutando de todas las bondades de esta etapa de mi vida", recalcó.

dijo que, por el momento, se encuentra luchando por sus sueños, su familia y por ser la mejor versión versión de si misma.

"El plan de Dios es perfecto y de eso no tengo la menor duda. Muchas mujeres por aquí también se sienten igual e identificadas. Un beso, los amo y espero que la duda haya sido despejada", aseveró.

