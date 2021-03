Premios Brit 2021: esta es la lista completa de nominados

Después de los Premios Grammy , los Brit Awards se llevan el show en el Reino Unido como unos de los más importantes en la industria musical.

La nueva edición de estos premios será transmitida por la BBC el 11 de mayo y se llevará a cabo de manera presencial y virtual debido a la pandemia que atraviesa el mundo por cuenta del coronavirus.

Arlo Parks y Dua Lipa son los actos que tienen más nominaciones en esta edición, a diferencia de The Weeknd , Taylor Swift, Ariana Grande , Miley Cyrus , Billie Eilish, Foo Fighters, Run Jewels, Donald Glover, Tame Impala, la banda de K-pop BTS y Bruce Springsteen que llaman la atención en las categorías internacionales.

Lista completa de nominados:

Artista breakthrough

Arlo Parks

Feel

MyBicep

Celeste

Joel Corry

Young Tand Bugsey

Artista masculino del año

AJ Tracey

Headie One

JHus

Joel Corry

YUNGBLUD

Grupo británico del año

Bicep

Biffy

Clyro

Little Mix

The1975

Young T & Bugsy

Artista femenina del año

Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa

Jessie Ware

Lianne LaHavas

Sencillo británico del año

Don’t Need Love

Rain

Physical

Watermelon Sugar

Ain’t It Different

Head & Heart

Lighter

Secrets

Rover

Don’t Rush

Mejor grupo internacional del año

BTS

Fontaines Dublin

Foo Fighters

HAIM

Run Jewels

Solista femenina internacional del año

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift

Solista masculino internacional del año

Bruce Springsteen

Burna Boy

Donald Glover

Tame Impala

The Weeknd

Álbum del año

Collapsed In Sunbeams

Not Your Muse

Future Nostalgia

Big Conspiracy

What’s Your Pleasure?