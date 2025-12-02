Primera alborada de Daddy Yankee en Medellín; todo quedó en video

Tras una participación estelar en el concierto de J Balvin en Medellín, el artista puertorriqueño Daddy Yankee decidió prolongar su estadía en la ciudad para vivir una tradición local. El cantante, considerado una figura fundamental en la historia del reggaetón, se sumó a las celebraciones que marcan el inicio de la Navidad en la capital antioqueña.

Esta tradición consiste en un despliegue de fuegos artificiales, música y festejos que iluminan la noche. Para el artista, presenciar la alborada fue una experiencia novedosa. Daddy Yankee capturó y compartió este momento en sus redes sociales, publicando un video en TikTok. En su mensaje, el cantante expresó su alegría con las palabras:

Daddy Yankee en la alborada. Suministrada.

"Mi primera Alborada en Medallo. Feliz Navidad a todo el mundo desde Colombia. Sonríele a la vida", dijo el artista.



Sobre su aparición en el Atanasio

La principal razón de la visita de Daddy Yankee a Medellín fue su participación en el concierto "Made in Medellín - Ciudad Primavera" de J Balvin, realizado el 29 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot.

El evento congregó a una multitud y contó con la presencia de más de una decena de invitados especiales. La aparición del pionero del reggaetón fue una de las sorpresas más destacadas de la noche. Al subir al escenario, Daddy Yankee expresó su agradecimiento a J Balvin por la invitación.



El artista paisa le había extendido una invitación personal al puertorriqueño para que formara parte de su histórico regreso a los escenarios de su ciudad. Para aceptar, Daddy Yankee puso una condición: solicitó tener la oportunidad de dar su mensaje cristiano a los asistentes al evento, a lo cual J Balvin accedió.

Vea aquí videos de la alborada: