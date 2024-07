Primeras imágenes de la serie inspirada en los problemas legales de Shakira

Después de años de litigios, en mayo una juez finalmente decidió archivar el caso contra Shakira por fraude fiscal en 2018, permitiendo que la colombiana dejara atrás las investigaciones relacionadas con un presunto fraude de 6,6 millones a Hacienda. Este no era el único caso que afectaba a la artista, ya que en noviembre de 2023 aceptó la condena por defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014.

Una serie de Diego San José, creador de 'Vota Juan', producida por Movistar Plus+, ha generado grandes expectativas. Titulada 'Celeste', la serie se inspira en el 'caso Shakira' y sus problemas con Hacienda en España. Sin embargo, la protagonista no es la cantante, sino una inspectora de Hacienda cuyo objetivo es demostrar la culpabilidad de Celeste y que no lleva al día su declaración de impuestos.

La serie contará con Carmen Machi en el papel de la inspectora de Hacienda y la mexicana Andrea Bayardo interpretando a la superestrella latina Celeste. El reparto se completa con Manolo Solo, Antonio Durán Morris, Aixa Villagrán, Clara Sans, Jesús Noguero y Marc Soler. La dirección está a cargo de Elena Trapé ('Els encantats') con guiones de San José, Daniel Castro y Oriol Puig.

Movistar Plus+ ha mostrado las primeras imágenes de la serie, aumentando las expectativas. "Ha sido fundamental contar como aliado con Movistar Plus+, quienes se unieron al proyecto desde que les presentamos la idea de la serie y con cuyo equipo estamos deseando comenzar a trabajar", comentó Diego San José sobre la implicación de la plataforma.

Una inspectora de la Agencia Tributaria (Carmen Machi) se enfrenta a su caso más importante cuando está al borde de la jubilación: demostrar que #Celeste, la gran estrella latina, reside en España y tiene que pagar aquí sus impuestos.

Celeste es la gran estrella de la música latina. Sus canciones son un fenómeno mundial, sus conciertos llenan estadios, tiene su propio perfume, su propia marca de lencería y una melena kilométrica que promociona su propio champú. Pero esta serie no trata sobre ella. La verdadera protagonista de 'Celeste' es Sara Santano, una inspectora de Hacienda que ha dedicado toda su vida a la recaudación de impuestos. Desde que se sacó las oposiciones siendo una veinteañera, ha trabajado más de treinta años para la Agencia Tributaria y está a punto de prejubilarse.

El último día recibe el encargo más importante de su carrera: demostrar que Celeste, la gran estrella latina, reside en España y tiene que pagar aquí sus impuestos. Una misión de la que dependen veinte millones de euros para las arcas españolas. Para ello, Sara tendrá que aparcar su vida para investigar la de Celeste y demostrar que pasó aquí 184 días, la mitad del año más uno.

Sin haberse estrenado aún, 'Celeste' ya es una de las series más esperadas. Aunque aún no hay fecha definitiva de estreno, promete un intenso juego del gato y el ratón entre Hacienda y una artista millonaria.