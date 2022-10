¡Qué movimiento! El lado dominicano que nadie conocía de Shakira

Hace unas semanas Shakira dio conocer su nueva canción (Deja vu), tema que realiza en compañía de Prince Royce, aunque este solo fue el lanzamiento fue del audio oficial de la misma.

El video original lo están grabando por estos días y la cantante compartió uno de los detrás de cámaras en el que mostró que no se pudo resistir y fue la primera el probar el ritmo de la canción.

En el clip aparece la colombiana, al lado de uno de los bailarines, demostrando sus mejores pasos para la bachata.

A pesar de que solo dura unos segundos, estos serían suficientes para demostrar que no hay género que no domine y que sus caderas no mienten.

