¡Qué murmuren! Con tremendo beso a su novia, Maluma le calla la boca a los habladores

El cantante Maluma mostró en redes sociales una faceta poco conocido junto a su novia. En una imagen subida desde la cuenta de la bailarina y actriz venezolana Lele Pons, el artista paisa le dio rienda suelta a la pasión y le dio un atrevido beso a su novia, Natalia Barulich.

La imagen no pasó desapercibida y de inmediato surgieron las críticas ante lo que muchos consideraron una muestra exagerada de cariño.

"Bonito chiste (...) no es raro en absoluto (...) esto no es bueno (...) la embarró con ese tabaco en la mano (...) ¿sabía bien? (...) no es una buena selfi", son algunos de los comentarios.

La fotografía ya cuenta con más de los 3 millones de me gusta en tan solo un día.



