¿Qué pasará con los conciertos de Shakira en Colombia? Esto se sabe

La gira mundial "Las mujeres ya no lloran" de Shakira ha enfrentado su primer gran contratiempo después de que la artista fuera hospitalizada en Lima, Perú, debido a un cuadro abdominal. Esto obligó a la cantante a cancelar su primer concierto programado para el domingo 16 de febrero en el Estadio Nacional de Lima.

Shakira se pronuncia sobre su estado de salud

A través de un comunicado en su cuenta de X, Shakira expresó su tristeza por la cancelación del concierto y explicó su estado de salud. Además, resaltó que espera estar en las mejores condiciones para brindarles a sus seguidores un show espectacular.

Comunicado de Shakira sobre su salud. Foto: @shakira.

"Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche". La artista, quien llegó a Lima el pasado viernes, aseguró que espera estar mejor pronto para cumplir con su segundo concierto programado en la capital peruana.

Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles se leyó en el comunicado.

Publicidad

#VideoBlu La colombiana causó preocupación entre sus seguidores tras anunciar la cancelación de su concierto en Lima, Perú. La artista barranquillera explicó que su estado de salud no le permite presentarse y que se encuentra hospitalizada debido a un cuadro abdominal, seguidores… pic.twitter.com/i144HMWbD8 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 16, 2025

¿Se verán afectados los conciertos en Colombia?

Hasta el momento, los conciertos de Shakira en Colombia siguen en pie. Sin embargo, ya confirmó un cambio en la fecha de su presentación en Medellín. Inicialmente, el concierto en el estadio Atanasio Girardot estaba programado para el 23 de febrero de 2025, pero fue reprogramado para el 24 de febrero debido a ajustes logísticos y de producción.

"Todas las boletas originales para el 23 de febrero serán válidas para la nueva fecha, sin necesidad de hacer cambios o actualizaciones", informó la organización del evento. Por ahora, las presentaciones en Barranquilla y Bogotá no han sufrido modificaciones. Cualquier actualización sobre estos conciertos será comunicada a través de los canales oficiales de Shakira.

Primer concierto de Shakira en Brasil Fotos: AFP

Expectativa por su recuperación

Los fanáticos de la barranquillera se mantienen atentos a su evolución médica, mientras continúan las especulaciones sobre si la artista podrá retomar su gira sin más contratiempos. La expectativa crece en Colombia, donde se espera que la intérprete de "Ojos Así" y "Hips Don’t Lie" regrese con toda su energía para reencontrarse con su público.