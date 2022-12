¿Que si soy gay? Présteme a su novia un momentico: Maluma responde a seguidor

Visiblemente molesto, el cantante de reguetón colombiano Maluma respondió a un seguidor en Instagram que le preguntó que si, como han rumorado muchos en redes sociales, es gay.

“La gente es muy estúpida, como así que por qué soy gay. Dejen la güevonada que yo no soy gay. Si lo fuera, ya lo hubiera dicho”, señaló el artista colombiano.

Acto seguido, Maluma, algo ofuscado, hizo una inusual propuesta al seguidor que cuestionó su orientación sexual.

“El que dijo que yo soy gay, ¿por qué no me presta la novia un momentico a ver qué tan gay soy? Me hacen reír”, sostuvo el intérprete de ‘Cuatro Babys’.

Cabe señalar que el cantante paisa terminó hace poco su relación con la bella modelo Natalia Barulich, luego de algo más de dos años de relación.

Aquí el video de Maluma, que compartió la cuenta en Instagram ‘famososhastalaz’:

