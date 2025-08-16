Reconocida actriz reveló quién filtró video íntimo de ella: “Fue por maldad"

La actriz venezolana Roxana Díaz rememoró uno de los momentos más dolorosos de su vida durante una entrevista con la presentadora Viviana Gibelli, al hablar sobre la filtración de un video íntimo que protagonizó junto a su expareja, el también actor Jorge Reyes, a comienzos de los años 2000.

Díaz aseguró que el material fue robado de la casa de Reyes y luego entregado de forma anónima a distintos canales de televisión, lo que desencadenó una masiva difusión.

“Todo tuvo un origen, y quien lo hizo no midió el daño que causaría”, expresó la actriz, recordada por su participación en telenovelas como Mis 3 Hermanas, Juana la Virgen y Aunque me cueste la vida.

En ese momento, ya no mantenía una relación con Reyes. La actriz relató que los canales que recibieron el video lo replicaron sin control, y que no fue una venta comercial, sino una acción malintencionada con el único propósito de exponerla.

“Fue por maldad. El video se repartió y luego otras personas lo multiplicaron; fue una cadena sin fin. El responsable no lo vendió, simplemente lo entregó, y muchos sacaron provecho”, lamentó.

#15Ago 2002 Estalla el escándalo del porno vídeo de los artistas Roxana Díaz y Jorge Reyes pic.twitter.com/bERrJ7uFIU — Crónicas del Tánatos (@TanatosCronicas) August 15, 2024

Aunque el escándalo fue mediático, lo que más le afectó fue el impacto que tuvo en su entorno familiar. “Lo más duro fue ver el dolor de mi familia, especialmente el de mi papá, que aún vivía en ese entonces. Sin el apoyo de mis seres queridos, no sé qué habría hecho. Mis familiares fueron mis verdaderos terapeutas”, confesó.

Han pasado 25 años desde que esa grabación, que primero circuló en formato VHS y luego en CDs pirateados en las calles de Venezuela, se convirtió en uno de los escándalos más recordados del espectáculo nacional.