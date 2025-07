Filtran supuesto video íntimo de Mauro Icardi: el futbolista se defiende en redes

El futbolista argentino Mauro Icardi volvió a ser tendencia tras la filtración de un supuesto video íntimo suyo en redes sociales. La grabación fue publicada por la modelo Natasha Rey en su cuenta de Instagram y desató una avalancha de reacciones en línea. En el video se observa a un hombre con tatuajes, similares a los del delantero, lo que generó especulaciones sobre su identidad.

Según versiones difundidas en redes, el clip sería parte de una supuesta relación clandestina entre Icardi y la modelo. Esto ha causado polémica debido a que el jugador mantiene una relación con la actriz Eugenia 'La China' Suárez. Natasha Rey también compartió capturas de conversaciones que, según ella, demostrarían que Icardi le enviaba mensajes íntimos por WhatsApp.

Los usuarios en plataformas digitales no tardaron en comentar las imágenes. Las burlas y memes sobre el supuesto contenido del video inundaron X y TikTok, con frases y referencias al físico del futbolista. El escándalo rápidamente escaló y se volvió tendencia en varios países de habla hispana.

Ante la ola de comentarios, Icardi respondió de forma contundente a través de sus historias en Instagram. Negó cualquier vínculo con Natasha Rey y aseguró que nunca la contactó. Según el delantero, fue la modelo quien le escribió en repetidas ocasiones y le envió imágenes sugerentes, las cuales él ignoró.

Además, el futbolista negó rotundamente ser quien aparece en el video. Afirmó que el clip fue editado y acusó a Rey de difundir contenido falso. “Si van a editar y filtrar, por lo menos háganlo más creíble”, escribió Icardi, acompañando su mensaje con una imagen en pose de victoria, restando importancia al escándalo.

En medio de la polémica filtración, Mauro Icardi estaría evaluando tomar acciones legales contra la modelo por la difusión del video. Mientras tanto, el caso sigue generando comentarios en redes y medios, con opiniones divididas sobre la veracidad del contenido y las motivaciones detrás de la filtración.

¿Quién es la mujer de la polémica con el supuesto video de Mauro Icardi?

Natasha Rey, es una modelo con más de 149.000 seguidores en Instagram, que ha incrementado su popularidad tras la reciente polémica con el futbolista del Galatasaray. En su biografía se define como “multifacética” y de signo Aries. Figuras como L-Gante y la esposa de Aníbal Lotocki figuran entre sus seguidores, lo que aumentó su exposición mediática. Incluso, aunque su perfil está configurado como privado, su nombre circula con fuerza en redes sociales y medios de entretenimiento. Fotos junto a celebridades como Matías Alé han contribuido a su popularidad. Su historial mediático se ha convertido en tema de conversación en distintos portales.

En 2022, Natasha Rey fue coronada Miss Costa América en Panamá, un certamen que la proyectó internacionalmente. También intentó abrirse camino en la música, pero sin mayor éxito: su último videoclip en YouTube, publicado en 2020, no superó las 5.000 visualizaciones. Finalmente, abandonó esa faceta artística.

La China Suarez ya es la nueva CORNUDA de Mauro Icardi 😂



La vedette Natasha Rey MOSTRÓ los CHATS que tiene con MAURO



Mientras, Wanda Nara disfruta sus vacaciones en Mallorca 💅🏻 pic.twitter.com/Gsdz0KwB8g — Yanina Latorre - Fan (@YaninaLatorreTV) July 22, 2025

Su aparición en medios no es reciente. En 2014, Natasha generó revuelo al asegurar que mantuvo contacto con Diego Maradona. Según relató, el astro del fútbol la habría contactado por Facebook tras ver sus fotos en redes, e incluso le habría hecho propuestas de carácter íntimo.

A pesar de la insistencia, Natasha afirmó haber rechazado a Maradona: “Me dijo que soy la única morocha que lo volvió loco, pero no me interesa”. Sostuvo que tiene una pareja, dos hijas, y prefiere enfocarse en su vida profesional. “No me interesa tener una aventura ni con él ni con nadie más”, sentenció dijo por aquel entonces.