Reconocido actor de ‘Padres e Hijos’ fue a mercar y en el arroz le salieron varios gusanos

Álex Adames es un actor colombo-venezolano de televisión, cine y teatro, quien es reconocido por su participación en la exitosa telenovela colombiana ‘Padres e Hijos’. El actor fue tendencia este miércoles, 8 de febrero, por una no muy grata sorpresa y es que, junto a su esposa, la también actriz Luz del Sol Neisa, fueron a comprar el mercado y ya en su casa, cuando estaban ordenando las compras, se dieron cuenta de que el arroz llegó con ‘ñapa’ y varios gusanos.

En su cuenta de Instagram Adames publicó el arroz con varios gusanos y gorgojos. En la publicación señaló “Fuimos a mercar y nos salió esta sorpresa en el arroz” . En tono sarcástico y, mostrando un poco de humor ante el hecho, Adames publicó otro video mencionando la solución a dicha situación.

“Como varios amigos me dijeron que los gusanos que salieron en el arroz eran proteína sana, pues me vine a quemarla en el Cerro de las Tres Cruces con Mateo…Ya subimos, ya bajamos y quemamos toda esa proteína y todos esos gusanos. La gente sí que ha molestado con eso, pero bueno hay que sacarle jugo a la vida”, señaló el actor quien mostró a su pequeño hijo, producto de la relación con Neisa.

Aunque el actor no mencionó la marca del arroz, varios internautas dejaron sus comentarios y bromearon también con el hecho.

Foto: captura de pantalla video @losétodo.

“Pues es algo controlable, pero no inevitable deben tener más estándares de calidad y revisión de plagas en la empresa”, “A mí me está pasando lo mismo!!! Y llevo 3 bolsas de diferente marca con la misma situación” y “Como salen en las guayabas, en las lechugas, en otras verduras 🙄 ahora que no se nos olvide que dentro de nuestro organismo hay muchos más de ellos... Los humanos no sabemos de tantos parásitos y bacterias que tenemos en nuestro sistema digestivo, que esos gusanitos no son nada” fueron los comentarios de algunos en las redes sociales.

