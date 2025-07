Regresa Justin Bieber y se prepara para lanzar nuevo álbum según The Hollywood Reporter

El artista canadiense Justin Bieber lanzará su séptimo álbum de estudio el viernes, indicó este jueves la revista especializada The Hollywood Reporter (THR), según la cual el disco cuenta con colaboraciones con Gunna, Sexyy Red y Cash Cobain.

THR recordó que el cantante viajó a finales de abril a Islandia para dar los últimos retoques al proyecto, su primero desde Justice (2021).

Bieber, de 31 años, colgó este jueves en Instagram una foto y un video con lo que parece ser la lista de canciones de su nuevo álbum.

Entre los nombres está la palabra 'Swag', que protagoniza a su vez en carteles del artista expuestos en Reikiavik y en Los Ángeles, lo que desató especulaciones de que ese podría ser el nombre del álbum.

Cantante Justin Bieber Foto: AFP

En la foto y el video difundido por el propio artista, ambos en blanco y negro, aparecen de fondo su esposa, Hailey Bieber, con la que se casó en 2018, y su hijo, Jack Blues, nacido en agosto del año pasado.

THR recuerda que en estos cuatro años, desde el lanzamiento de 'Justice', sucedió un cambio significativo en la vida del artista: a nivel profesional se separó en 2023 de quien había sido su mánager desde 2008, Scooter Braun.

Fue Braun quien intuyó todo su potencial cuando todavía era un adolescente y sus videos colgados en Youtube tenían millones de visitas.

La discografía de Bieber incluye los álbumes de estudio: 'My World 2.0' (2010), 'Under the Mistletoe' (2011),su primer disco navideño, 'Believe' (2012), 'Purpose' (2015), 'Changes' (2020) y 'Justice' (2021).