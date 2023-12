"Sabe a pollo": Carolina Cruz y Don Jediendo se animaron a probar sapo asado en Malasia

En la Vuelta al Mundo en 80 Risas de este miércoles, 13 de diciembre, los participantes compartieron sus experiencias y la más sorprendente la tuvieron Don Jediondo y Carolina Cruz. Esta pareja viajó hasta Malasia para conocer un poco más de este país y en sus calles se encontraron algo inexplicable.

En una plaza local de Malasia, Carolina Cruz y Don Jediondo encontraron un puesto callejero donde vendían sapo asado, experiencia que decidieron probar, eso sí con ciertas diferencias de quien debía probar primero.

El que se arriesgó fue Don Jediondo, quien se fue sirviendo en un plato su presa de sapo asado que le acompañaron con sal. “Yo lo pruebo si tu lo pruebas (…) Con esta hambre y estos viáticos hay que comer lo que caiga. Sabe a pollo”, dijo el comediante mientras Carolina Cruz se negaba a hacerlo.

“Que asco, me da asco”, dijo Carolina Cruz mientras Don Jediondo le insistía que probara el sapo asado. Sin embargo, a la final ella se animó a probar la experiencia y probó un pedazo pequeño del animal y coincidió con el a que sabía “a pollo”.

“Nunca, nunca había probado sapo en mi vida. De lo que me estaba perdiendo. Me comí al final un pedazo pequeño, pero sabe a pollo. Sabía mucho más feo la fruta (…) Me lo pasé”, explicó Carolina Cruz.

La pareja compartió más de su éxito viaje a Malasia, que, según Don Jediondo, fue una experiencia nueva que nunca pensó probar en su vida y reveló estar preocupado de Carolina Cruz por lo poco que comía.

