Salió tumbado: mujer le robó 6.000 euros al 'Estafador de Tinder'

Simón Leviev se volvió famoso en los últimos meses gracias al documental de Netflix que habla sobre las diferentes estafas que él le realizó a diferentes mujeres a través de la aplicación de Tinder, pues se hizo pasar como un multimillonario para atraer más a las mujeres.

Lo curioso es que en los últimos días se conoció que el estafador de Tinder fue engañado por una mujer que se hizo pasar como trabajadora de Meta, así lo aseguró el medio TMZ . Al parecer la mujer le prometió a Leviev que le iba a ayudar con su cuenta oficial de Facebook para verificarla, y eliminar todas las cuentas falsas que existieran y que estuvieran a su nombre. Para este proceso, Leviev le entregó al rededor de 6.000 euros por medio de dos transacciones por PayPal.

Publicidad

Sin embargo, las cosas no iban bien. Cuando Leviev vio que no recibía respuesta por parte de la mujer, decidió contactar a la empresa de Meta para ver en qué iba el proceso, pero fueron ellos mismos los que le afirmaron que ahí no realizaban este tipo de trabajos. El estafador resultó estafado.

Por ahora se siguen conociendo más casos sobre el 'Estafador de Tinder', el último que se supo es que Simon estuvo en una clínica odontológica en la ciudad de Barranquilla. Ahí se realizó un diseño de sonrisa que costó cerca de 18 millones de pesos, lógicamente nunca los pagó.