Sayco dice que es falsa la disposición de tarifa de 12% por conciertos virtuales

En medio de la crisis que envuelve a los colombianos por cuenta del confinamiento para evitar contagios de COVID-19, se planteó una nueva disputa entre empresarios de conciertos y la organización Sayco, esta vez por lo que sería un pago de derechos de autor por eventos virtuales en los que las obras son interpretadas en una modalidad que ha servido como sustento al cerrarse los espacios físicos.

Una de las posturas es que desde Sayco se creó un tarifario que obligaría a dos tipos de empresarios a pagar un porcentaje por cada presentación: empresarios tradicionales dedicados al negocio de eventos y otros ocasionales que encuentran en la cuarentena una oportunidad de obtener recursos.

El debate que generó suspicacias se plantó en un porcentaje de 12% que para algunos fue dictado de forma arbitraria, lo cual generó reacciones tanto de compositores como de los mismos empresarios.

Rafael Manjarrés, vicepresidente de Sayco, en diálogo con BLU Radio, calificó el hecho como una estrategia de desinformación y negó que en algún momento se haya hablado de una tarifa de 12%, y que al contrario, lo que sucedió fue que un sector del gremio se sentará a concertar un porcentaje y con base en una propuesta, poderlo negociar, y que este no superaba el 10%.

“Es un tarifario que se hizo como herramienta para sobre él, hacer una negociación, concertación con los empresarios sobre la base de que se presentó una nueva forma del uso de las obras, y entonces, Sayco, por mandato de sus asociados, produjo el tarifario dispuesto a concertarlo, como evidentemente ocurrió en una reunión que se hizo hace dos semanas con unos respetados empresarios”, explicó.

Señaló que los empresarios que participaron de dicha reunión, quedaron en enviar una contrapropuesta de lo que se había establecido en dicho tarifario, y manifestó que tuvo la oportunidad de ver uno que mencionaba un 12%, a lo que dijo era falso y sentó su posición en que en medio de la discusión, solo hubo un “propósito falaz de desinformar”, así como indicó que los mismos empresarios enviaron una contrapropuesta de las tarifas y que fue contestada por el mismo Sayco, en la que se bajan las tarifas.

“El manual tarifario que se publicó de un 12% corresponde a una adulteración. El manual que publicó Sayco, la tarifa máxima es del 10% y se hizo como herramienta para concertación con ocasión de la pandemia y había que flexibilizar. Sayco contestó la propuesta y se rebajan las tarifas a la mitad, con una vigencia hasta el mes de marzo”.

“Se establece de un porcentaje que estaba formalmente del 6% bajarlo a la mitad y quedara en 3% para los empresarios habituales, y de los empresarios ocasionales que estaba en un 8% quedó en un 5%, y además, se estableció que la propuesta tuviera una vigencia hasta marzo del año entrante, de manera que, llamaría a la cordura, porque Sayco lo que hace es defender el patrimonio y la propiedad de sus autores y no por la vía de choque”, agregó el directivo.

Según relató, en mencionada reunión, participó un sector de empresarios en la que estuvieron presentes de manera virtual Alan Acosta, Diomar García, Ricardo Leyva, la empresa Acordes, entre otros, en la que conformaron una comisión para preparar una propuesta que, según indicó, ya fue contestada.

“El tema de la tarifa, desde el comienzo se sabe que debe concertarse, y el gerente de Sayco tenía instrucciones de hacer la flexibilización de las tarifas de una manera responsable. No puede bajar las tarifas de manera tal que ponga en riesgo la viabilidad financiera de la empresa autoral. Nunca se habló de tarifa de 12%, siempre fue del 10% el máximo valor. Fue un documento adulterado que no se sabe quién lo produjo. Las actuales tarifas propuestas son del 3% que Sayco les propuso a los empresarios permanentes y 6% a los empresarios ocasionales”, reiteró.

Dijo que la afectación que sufren los empresarios es la misma de los socios, que en su mayoría son vulnerables de bajos ingresos y a quienes se pone en riesgo su mínimo vital, y se refirió también a quienes denuncian que a autores se les está cobrando por interpretar en redes sociales por sus propias composiciones, y señaló que no hace parte de la realidad.

“Eso no es cierto, yo como autor, Sayco no me cobra por ningún medio que lo use, no hay posibilidad de que eso ocurra. Sayco le cobra a nombre de sus dueños, de sus socios, por el uso de sus obras a terceros. Por cualquier medio que se use, con ocasión de que los conciertos virtuales son una modalidad nueva de uso de la música, Sayco hizo ese manual tarifario como plataforma para sentarse a negociar”, añadió.

De otro lado, dijo que en medio de la cuarentena nacional por el COVID-19, a aquellos establecimientos como bares y restaurantes que por decreto tuvieron que cerrar temporalmente, no se les cobrará por el tiempo fuera de funcionamiento, y la organización expresó que quienes no han cancelado la licencia para 2020 se les hará liquidación solo por los meses en los que han funcionado, así como tendrán en cuenta el porcentaje de ocupación decretado por las autoridades locales y nacionales para la fijación de la tarifa.

“Una disposición responsable y respetuosa y quiero que quede claro que una empresa que esté cerrada, no se le puede cobrar derecho de autor, como claro debe estar que ninguna persona puede usar las obras de autores para solventarse sin que dé una cuota razonable a los autores que también están en medio de la pandemia”, concluyó.

