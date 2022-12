¿Se acuerda de la enfermera en el CD de Blink-182? Así luce en la actualidad

Actualmente tiene 47 años, de acuerdo a lo reseñado por el diario chileno El Ciudadano, y tras 16 años de ser la portada del disco Enema of the state, aún conserva su belleza.

Publicidad

Keepin it real 😘 pic.twitter.com/1jKhCVw2AU — Janine Lindemulder (@msjaninelinde) July 26, 2016

Good morning Chicago! Getting ready for day 2 @EXXXOTICA pic.twitter.com/ley6ZZHzQC — Janine Lindemulder (@msjaninelinde) July 9, 2016

Publicidad

Publicidad

En el disco de la banda estadounidense resaltaban éxitos como All the Small Things, What's My Age Again, Adam's Song, entre otros.

Publicidad

Lindemulder también se desempeñó en gran parte de su carrera como una actriz de la industria para adultos.